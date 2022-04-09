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Под Харьковом обнаружили братскую могилу российских оккупантов: фото (18+)

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 14:17
Под Харьковом обнаружили братскую могилу российских оккупантов: фото (18+) - Фото
Российские оккупанты бросили своих убитых собратьев в яму (Фото: Стратком ВСУ / Facebook)

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обнаружили братскую могилу с телами российских оккупантов в селе Ольховка Харьковского района, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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"Миф о том, что русские своих не покидают окончательно разрушены", – отмечается в сообщении.

На фото десять трупов российских военных лежат в яме.

ВСУ напоминает, что 30 марта 92-й механизированная бригада и добровольческие отряды уничтожили под Харьковом две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводную батальонную тактическую группу 59-го танкового полка. Более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.

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Наталия Фреик
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