Под Херсоном и Запорожьем оккупанты ведут боевые действия в гражданской одежде – Генштаб

В Запорожской и Херсонской областях фиксируются случаи ведения оккупантами боевых действий в гражданской одежде. Россияне используют для размещения своей техники и живой силы жилые застройки, аграрные предприятия, объекты энергетической и социальной инфраструктуры. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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В Генштабе сообщают, что оккупанты пытаются завершить перегруппировку и перемещение войск в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации на аэродромы рядом с восточными границами Украины.

На Слобожанском направлении войска РФ частично блокируют Харьков. В районе Изюма оккупанты проводят воздушную разведку для выявления позиций ВСУ и определения маршрутов их выдвижения.

На Донецком и Таврическом направлениях проходит перемещение дополнительных подразделений войск РФ для ведения боевых действий против Украины.

Противник усиливает системы противовоздушной обороны в районах Мелитополя и Иловайска.

Генштаб прогнозирует, что в дальнейшем оккупанты попытаются взять под контроль Мариуполь, Попасную и вести наступление в Курахово, чтобы выйти на админграницы Донецкой области.

На Южнобужском направлении враг восполняет потери в живой силе и технике и не оставляет попыток закрепиться на админграницах Херсонской области.

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Оксана Житнюк

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