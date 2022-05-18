Под Херсоном, у Пятихатки и Степановки уничтожены два вражеских склада боеприпасов – ОК Юг

Вооруженные Силы Украины уничтожили два вражеских склада боеприпасов в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, за сутки 17 мая на южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ нанесли 110 ударов по позициям российских оккупантов.

В результате потери врага за сутки составили 130 россиян и 26 единиц техники, среди которых авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка, три модернизированных танка Т-72Б3, 10 единиц бронированной и 12 – автомобильной техники.

В районе Пятихатки и Степановки Херсонской области уничтожены два вражеских склада боеприпасов.

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Наталия Медведева

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