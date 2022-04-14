Подбитый защитниками Украины российский крейсер "Москва" затонул — Минобороны РФ

При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях шторма корабль затонул, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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Сегодня флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" после вчерашнего вечернего удара по нему ракетами ВСУ "перевернулся и начал тонуть", сообщил офицер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

Корабль был поражен противокорабельными ракетами комплекса "Нептун".

В ночь на 14 апреля военное ведомство страны-оккупанта РФ подтвердило, что корабль "получил серьезные повреждения".

Сегодня днем МО РФ, которое всерьез рассказывает своему населению, как в Украине готовят боевых птиц для заражения россиян, а также другие небылицы, заявило, что крейсер "сохраняет плавучесть, его планируют отбуксировать в порт, очаг возгорания на корабле локализован, основное ракетное вооружение не повреждено".

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Вадим Ребрина

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