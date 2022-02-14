Поддержка в атмосфере давления. Все посольства стран ЕС продолжают работать в Киеве: посол
Все посольства государств-членов Европейского Союза в Украине продолжают работать в в Киеве, несмотря на давление на страну со стороны России. Об этом написал в Twitter глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.
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Маасикас поблагодарил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу за встречу с послами стран-членов ЕС, которая состоялась днем сегодня, 14 февраля.
"Полная поддержка Украины в сложившейся ситуации военного, экономического, психологического давления со стороны России. В Киеве продолжают работать посольства всех стран-членов ЕС", – написал глава представительства ЕС в Украине.
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- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- 11 февраля представитель Белого дома заявил, что российская армия может в любой момент пересечь украинскую границу и призвал американцев немедленно покинуть Украину.
- 12-13 февраля ряд стран призвали своих граждан выехать из Украины, некоторые государства объявили о прекращении консульской деятельности и переносе посольств из Киева во Львов.
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