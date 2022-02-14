Поддержка в атмосфере давления. Все посольства стран ЕС продолжают работать в Киеве: посол

Все посольства государств-членов Европейского Союза в Украине продолжают работать в в Киеве, несмотря на давление на страну со стороны России. Об этом написал в Twitter глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

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Маасикас поблагодарил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу за встречу с послами стран-членов ЕС, которая состоялась днем сегодня, 14 февраля.

"Полная поддержка Украины в сложившейся ситуации военного, экономического, психологического давления со стороны России. В Киеве продолжают работать посольства всех стран-членов ЕС", – написал глава представительства ЕС в Украине.

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Наталия Медведева

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