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Поддержка в атмосфере давления. Все посольства стран ЕС продолжают работать в Киеве: посол

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 22:36
Поддержка в атмосфере давления. Все посольства стран ЕС продолжают работать в Киеве: посол - Фото
Дмитрий Кулеба с послами стран Евросоюза (Фото: Twitter Матти Маасикаса)

Все посольства государств-членов Европейского Союза в Украине продолжают работать в в Киеве, несмотря на давление на страну со стороны России. Об этом написал в Twitter глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

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Маасикас поблагодарил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу за встречу с послами стран-членов ЕС, которая состоялась днем сегодня, 14 февраля.

"Полная поддержка Украины в сложившейся ситуации военного, экономического, психологического давления со стороны России. В Киеве продолжают работать посольства всех стран-членов ЕС", – написал глава представительства ЕС в Украине.

Поддержка в атмосфере давления. Все посольства стран ЕС продолжают работать в Киеве: посол

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Наталия Медведева
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