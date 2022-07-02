UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк: Мир устал не от Украины, а от личных комплексов Путина, убийств и террора

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 12:49
Подоляк: Мир устал не от Украины, а от личных комплексов Путина, убийств и террора - Фото
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вопрос усталости от Украины в мире. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Подоляк призвал забыть о словосочетании "усталость от Украины" и заявил, что мир устал не от поддержки Украины, а от российского газового шантажа, искусственных кризисов, инфляции, политических убийств, химического оружия, террора и постоянной лжи. 

"Мир устал от личных "комплексов" Путина", — резюмировал советник главы ОП.

Читайте также: Зеленский об усталости от Украины в мире: Не нужно ждать, когда война постучит в дверь 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война запад михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 