Подоляк: Мир устал не от Украины, а от личных комплексов Путина, убийств и террора

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вопрос усталости от Украины в мире. Об этом он написал в Twitter.

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Подоляк призвал забыть о словосочетании "усталость от Украины" и заявил, что мир устал не от поддержки Украины, а от российского газового шантажа, искусственных кризисов, инфляции, политических убийств, химического оружия, террора и постоянной лжи.

"Мир устал от личных "комплексов" Путина", — резюмировал советник главы ОП.

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Дмитрий Гриниченко

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