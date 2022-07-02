Подоляк: Мир устал не от Украины, а от личных комплексов Путина, убийств и террора
02.07.2022, 12:49
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вопрос усталости от Украины в мире. Об этом он написал в Twitter.
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Подоляк призвал забыть о словосочетании "усталость от Украины" и заявил, что мир устал не от поддержки Украины, а от российского газового шантажа, искусственных кризисов, инфляции, политических убийств, химического оружия, террора и постоянной лжи.
"Мир устал от личных "комплексов" Путина", — резюмировал советник главы ОП.
- Подоляк считает, что Россия ракетными ударами по мирным городам пытается вызвать панику и страх, чтобы украинцы требовали от властей пойти на уступки РФ. Параллельно Москва усиливает свое лобби на Западе.
- Также он заявил, что Украина может получать необходимое для контрнаступления западное оружие в течение одного-трех месяцев – есть проблема с его наличием на складах, ведь никто так не копил оружие, как Россия.
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