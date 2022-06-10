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Подоляк – Западу: Дайте оружие, и мы покажем, что ваш страх перед армией РФ безоснователен

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 18:53
Подоляк – Западу: Дайте оружие, и мы покажем, что ваш страх перед армией РФ безоснователен - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в некоторых европейских странах военно-политические элиты "панически" боятся армию РФ. Он предложил дать Украине паритетный объем дальнобойной артиллерии/РСЗО и убедиться, что для этого страха нет оснований.

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"Насколько я понимаю, у ряда европейцев, особенно в около военных экспертных кругах, все еще есть сомнения в том, как именно воюет "вторая армия мира" (российская z-орда). Так вот, есть очень простое и надежное решение. Передайте Украине (ВСУ) сопоставимое количество тяжелой артиллерии и дальнобойных MLRS, чтобы на поле боя возник определенный паритет по количеству выстрелов", – написал Подоляк.

После этого можно будет "в прямом эфире" оценить, насколько боеспособна Россия, как она воюет и почему "количество – это совсем не умение, а чистый и беспредельный примитивизм".

"И, возможно, европейские военно-политические элиты перестанут наконец панически и безосновательно бояться столь дивного для XXI века юридического образования под названием "РФ", – отметил Подоляк.

  • Ранее он заявил, что западные партнеры в своих решениях относительно помощи Украине в войне руководствуются принципом так называемого управления эскалацией, который означает: каждый наш следующий шаг в поддержку Украины (в частности, в вопросе предоставления оружия) должен соответствовать предыдущему шагу противника.
Вадим Ребрина
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оружие РСЗО артиллерия михаил подоляк
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