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"Пока приказа об отступлении нет, наоборот, мы жмем": как обороняют Северодонецк – видео

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 15:35
Петр Кузык (Фото - скриншот из видеотрансляции)

В Северодонецке идут позиционные бои, подразделения ВСУ стараются свести на нет преимущество войск оккупантов в артиллерии. Об этом в специальном утреннем информационном эфире Радіо Свобода рассказал из Северодонецка капитан Нацгвардии Петр Кузык, командир батальона "Свобода".

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"Обороняем Северодонецк. Бои позиционные, бои в городе. Артиллерийские перестрелки. Маневрируем, стараемся как можно больше уничтожить оккупантов", – сказал Кузык.

Комбат "Свободы" утверждает, что приказа об отступлении или подготовке к нему батальон не получал.  

"Мы не планируем отступать. Планируют в генеральном штабе, а мы выполняем приказы. Будет приказ отступить – будем выполнять, будет приказ наступать – будем наступать, будет приказ удерживать позиции – будем держать позиции. Пока приказа об отступлении или подготовке к отступлению нет, и я не вижу, чтобы оно готовилось, наоборот, мы жмем. Наша задача сейчас – оттеснить как можно дальше за пределы города врага, что мы и пытаемся делать", – сказал Кузык.

Кузык отмечает, что россияне стали воевать грамотнее, чем раньше. 

"Они сделали выводы и намного грамотнее воюют сейчас. Они минимизировали контакт с нами, имеют преимущество в артиллерии и в танках на этом направлении, этим и пользуются", – сказал он.

При этом оккупантам "не совсем легко", потому что против них работает контрбатарейная артиллерия ВСУ, которая уничтожает дальнобойную технику армии РФ.

Утром глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты контролируют уже 70% Северодонецка, а часть украинских войск отошла на более выгодные позиции. 

Сергей Бережной
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северодонецк Национальная гвардия Петр Кузык
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