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"Пока РФ не прекратит войну и не вернет Крым": Латвия запретила все российские телеканалы

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 14:03
Фото: EPA

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) запретил вещание в стране 80 оставшихся российских телеканалов, сообщает издание Delfi. 

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Решению совета вступает в силу с 9 июня и будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не вернет оккупированный Крым, сообщает издание. 

Под запрет попали такие каналы, как Е TV, Иллюзион+, "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец", "Русский Иллюзион" и другие. 

По словам председателя NEPLP Ивара Аболиньша, решение принято на основании нормы в законе, что в Латвии не могут работать программы, которые угрожают независимости и территориальной целостности другой страны.

  • В марте NEPLP принял решение о блокировке российских каналов, в том числе развлекательных, но компания Global Media, которая ретранслирует эти каналы в Латвии, приостановила блокировку каналов в суде. 
  • 26 мая правительство Латвии наделило NEPLP правом ограничивать иностранные программы, если их делают в странах, угрожающих суверенитету других стран.

Читайте также: Латвия запретила вещание семи телеканалов российских пропагандистов

Наталия Фреик
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