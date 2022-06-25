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Польша на саммите в Мадриде попросит о размещении на ее территории бригадной группы НАТО

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 14:11
Польша на саммите в Мадриде попросит о размещении на ее территории бригадной группы НАТО - Фото
Фото: EPA

Польша на саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня будет просить разместить на своей территории бригадную боевую группу альянса. Об этом сообщил министр обороны Польши Матеуш Блащак в интервью Polska Times.

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"Подобно тому, как на варшавском саммите [в 2016 году] было принято решение о создании батальонных боевых групп с участием союзных войск в Польше и регионе, мы добиваемся, чтобы в Мадриде были приняты решения о дальнейшем повышении их потенциала как элемента сдерживания и обороны восточного фланга НАТО", — сказал Блащак.

Он сообщил, что Польша ожидает от НАТО решения об увеличении военного присутствия, по крайней мере, на ее территории.

"Подтверждаю, что мы пытаемся разместить в Польше бригадную группу в структуре НАТО", – сказал министр.

Безопасность восточного фланга НАТО будет приоритетной, но не единственной темой мадридского саммита.

Блащак заявил, что Альянс также должен определиться с помощью Украине в войне с Россией, которая, по мнению польского министра, завершится победой Украины.

  • До незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Россией в 2014 году НАТО не планировал размещать боевые подразделения в восточной части альянса.
  • На Варшавском саммите НАТО в 2016 году члены блока решили усилить военное присутствие в этом регионе, и в 2017 году были созданы четыре многонациональных боевых группы уровня батальона на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши (под руководством Великобритании, Канады, Германии и Соединенных Штатов Америки).
  • После вторжения России в Украину в феврале 2022 году страны НАТО решили создать еще четыре батальонные группы – в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
Андрей Водяный
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польша нато
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