Польша созвала экстренное заседание ОБСЕ по просьбе Украины
Польша, которая сейчас председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) созвала внеочередное заседание Постоянного совета, посвященное ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters.
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О проведении экстренного заседания ОБСЕ попросил от имени Украины ее постоянный представитель при организации Евгений Цымбалюк. Подписанное им письмо опубликовал в Twitter постоянный представитель Польши при ОБСЕ Адам Халачинский.
"Я также пригласил для участия специального представителя ОБСЕ в Украине Микко Киннунена. Решение проблем, связанных с безопасностью, является главной задачей ОБСЕ", – написал Галачинский.
Замглавы МИД Польши Павел Яблонский сообщил PolsatNews, что цель заседания – обсудить то, что произошло за последние часы, и шаги ОБСЕ в этой ситуации для того, чтобы снизить напряженность.
"Мы используем все инструменты, которые нам доступны, чтобы избежать вооруженного конфликта", – сказал он.
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