UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша созвала экстренное заседание ОБСЕ по просьбе Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 21:53
Польша созвала экстренное заседание ОБСЕ по просьбе Украины - Фото
Фото - osce.org

Польша, которая сейчас председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) созвала внеочередное заседание Постоянного совета, посвященное ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

О проведении экстренного заседания ОБСЕ попросил от имени Украины ее постоянный представитель при организации Евгений Цымбалюк. Подписанное им письмо опубликовал в Twitter постоянный представитель Польши при ОБСЕ Адам Халачинский.

"Я также пригласил для участия специального представителя ОБСЕ в Украине Микко Киннунена. Решение проблем, связанных с безопасностью, является главной задачей ОБСЕ", – написал Галачинский.

Скриншот из Twitter Adam Hałaciński

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский сообщил PolsatNews, что цель заседания – обсудить то, что произошло за последние часы, и шаги ОБСЕ в этой ситуации для того, чтобы снизить напряженность.

"Мы используем все инструменты, которые нам доступны, чтобы избежать вооруженного конфликта", – сказал он.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России польша обсе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 