"Попытка установления диктатуры". ОПЗЖ приняла решение инициировать импичмент Зеленскому

Партия ОПЗЖ приняла резолюцию, в которой политсила решила инициировать начало процедуры импичмента президента Владимира Зеленского за введение санкций против депутата Тараса Козака, а также принадлежащих ему каналов NewsOne, Zik и 112 из так называемого пула Виктора Медведчука, кума президента РФ Путина. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

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В ОПЗЖ считают, что введенные санкции – якобы "нападение на демократию, свободу слова и попытка установления диктатуры".

"Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон", – говорят в партии.

Там также заявили, что действия президента якобы имеют "все признаки узурпации власти".

СПРАВКА. Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются. Импичмент президента объявляют в двух случаях: совершения им государственной измены или иного преступления. Об этом пишет статья 111 Конституции Украины. Перечень "других преступлений", за совершение которых главу государства могут лишить должности, в Конституции не приводится.

2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях нардепа пророссийской ОПЗЖ Козака и ряда каналов – 112, ZIK, NewsОne и других. Глава Рады Разумков воздержался при голосовании за санкции на заседании СНБО и объяснил, почему. Пятый президент Порошенко объяснил, почему каналы Медведчука не закрыли при нем.

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Станислав Стороженко

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