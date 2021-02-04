"Попытка установления диктатуры". ОПЗЖ приняла решение инициировать импичмент Зеленскому
Партия ОПЗЖ приняла резолюцию, в которой политсила решила инициировать начало процедуры импичмента президента Владимира Зеленского за введение санкций против депутата Тараса Козака, а также принадлежащих ему каналов NewsOne, Zik и 112 из так называемого пула Виктора Медведчука, кума президента РФ Путина. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
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В ОПЗЖ считают, что введенные санкции – якобы "нападение на демократию, свободу слова и попытка установления диктатуры".
"Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон", – говорят в партии.
Там также заявили, что действия президента якобы имеют "все признаки узурпации власти".
- 2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях нардепа пророссийской ОПЗЖ Козака и ряда каналов – 112, ZIK, NewsОne и других. Глава Рады Разумков воздержался при голосовании за санкции на заседании СНБО и объяснил, почему. Пятый президент Порошенко объяснил, почему каналы Медведчука не закрыли при нем.
- Санкции против каналов Медведчука уже приветствовали США, Великобритании и страны Балтии.
- Сегодня в Центре противодействия коррупции заявили, что попросят США расширить санкции на нардепа Козака и жену Медведчука – Оксану Марченко.
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