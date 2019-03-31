Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.03.2019, 21:12

Порошенко вызвал Зеленского на дебаты

Порошенко вызвал Зеленского на дебаты - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент подчеркнул, что "ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты"

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко вызвал кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты, передает корреспондент LIGA.net.

"Ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты. И если кто-то будет уклоняться, то это значит, что ему нечего сказать", - ответил Порошенко на вопрос LIGA.net.

Реклама

Второй тур пройдет 21 апреля 2019 года.

Порошенко назвал кандидата Зеленского "марионеткой" олигарха  Игоря Коломойского.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, свидетельствуют результаты общенационального экзитпола по состоянию на 18:00. Организаторы опроса - фонд Деминициативы, КМИС и Центр Разумкова.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 