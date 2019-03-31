Порошенко вызвал Зеленского на дебаты

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко вызвал кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты, передает корреспондент LIGA.net.

"Ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты. И если кто-то будет уклоняться, то это значит, что ему нечего сказать", - ответил Порошенко на вопрос LIGA.net.

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Второй тур пройдет 21 апреля 2019 года.

Порошенко назвал кандидата Зеленского "марионеткой" олигарха Игоря Коломойского.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, свидетельствуют результаты общенационального экзитпола по состоянию на 18:00. Организаторы опроса - фонд Деминициативы, КМИС и Центр Разумкова.

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