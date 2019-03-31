Порошенко вызвал Зеленского на дебаты

Президент Петр Порошенко вызвал кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты, передает корреспондент LIGA.net.
"Ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты. И если кто-то будет уклоняться, то это значит, что ему нечего сказать", - ответил Порошенко на вопрос LIGA.net.
Второй тур пройдет 21 апреля 2019 года.
Порошенко назвал кандидата Зеленского "марионеткой" олигарха Игоря Коломойского.
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, свидетельствуют результаты общенационального экзитпола по состоянию на 18:00. Организаторы опроса - фонд Деминициативы, КМИС и Центр Разумкова.
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