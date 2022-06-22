После войны украинцы должны иметь дома оружие – Монастырский

Послевоенный призыв сдать оружие "не будет услышан" украинцами, поскольку "большинство из них по-прежнему будут чувствовать себя в опасности", и потому нужно разрешить законно покупать и хранить дома короткоствольное огнестрельное оружие. Об этом Bloomberg News заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Он выступает за ослабление ограничений на оружие для гражданских, отметили в агентстве, так как вторжение России "меняет отношение к более открытому владению огнестрельным оружием".

По мнению главы МВД, большая война показала, что десятки тысяч единиц оружия, в том числе штурмового, которые власть раздала силам обороны, – прямое доказательство, что украинцы умеют ответственно обращаться с оружием.

"Это причина, по которой я считаю, что можно разрешить покупать и хранить пистолеты дома", – отметил он.

Монастырский утверждает, что законное владение "короткостволом" будет упреждающей мерой в ожидании, как пишет Bloomberg, "резкого послевоенного роста преступности". Он сообщил, что в Раде готовится ко второму чтению законопроект об обороте гражданского оружия, который будет готов "в течение двух месяцев".

В начале сентября 2019 года президент Зеленский негативно ответил на петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".

В марте 2021-го Рада не смогла проголосовать в первом чтении ни за один из двух соответствующих законопроектов.

18 февраля 2022-го сообщалось, министр обороны Резников призвал принять закон о легализации оружия. Глава Минобороны уверен, что украинцы должны иметь право на хранение – не ношение – "короткого ствола".

2 июня после опроса в Дие об оружии Монастырский заявил, что у украинцев должно быть оружие для самозащиты.

Евгений Пилипенко

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