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После войны украинцы должны иметь дома оружие – Монастырский

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 09:02
После войны украинцы должны иметь дома оружие – Монастырский - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба МВД)

Послевоенный призыв сдать оружие "не будет услышан" украинцами, поскольку "большинство из них по-прежнему будут чувствовать себя в опасности", и потому нужно разрешить законно покупать и хранить дома короткоствольное огнестрельное оружие. Об этом Bloomberg News заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Он выступает за ослабление ограничений на оружие для гражданских, отметили в агентстве, так как вторжение России "меняет отношение к более открытому владению огнестрельным оружием".

По мнению главы МВД, большая война показала, что десятки тысяч единиц оружия, в том числе штурмового, которые власть раздала силам обороны, – прямое доказательство, что украинцы умеют ответственно обращаться с оружием.

"Это причина, по которой я считаю, что можно разрешить покупать и хранить пистолеты дома", – отметил он.

Монастырский утверждает, что законное владение "короткостволом" будет упреждающей мерой в ожидании, как пишет Bloomberg, "резкого послевоенного роста преступности". Он сообщил, что в Раде готовится ко второму чтению законопроект об обороте гражданского оружия, который будет готов "в течение двух месяцев".

  • В начале сентября 2019 года президент Зеленский негативно ответил на петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".
  • В марте 2021-го Рада не смогла проголосовать в первом чтении ни за один из двух соответствующих законопроектов.
  • 18 февраля 2022-го сообщалось, министр обороны Резников призвал принять закон о легализации оружия. Глава Минобороны уверен, что украинцы должны иметь право на хранение – не ношение – "короткого ствола".
  • 2 июня после опроса в Дие об оружии Монастырский заявил, что у украинцев должно быть оружие для самозащиты.
Евгений Пилипенко
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война оружие пистолет огнестрельное оружие преступность Денис Монастырский
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