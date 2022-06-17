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Посол Мельник: Хотел бы лично поблагодарить канцлера Шольца – Германия сломала лед

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 08:26
Посол Мельник: Хотел бы лично поблагодарить канцлера Шольца – Германия сломала лед - Фото
Андрій Мельник (фото - ЕРА)

Слова, которые канцлер ФРГ Олаф Шольц произнес вчера в Киеве, "определенно вселяют надежду". Так в ток-шоу Maybrit Illner на канале ZDF оценил визит немецкого лидера в Украину ее посол в Берлине Андрей Мельник, известный жесткой критикой главы германского правительства за непредоставление ВСУ тяжелых вооружений.

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"Это был важный визит для Украины. Может быть, и для самого Шольца, который смог составить представление о разрушениях", – считает дипломат.

Несмотря на продолжение критики нерешительности Берлина с поставками оружия, Мельник "хотел бы лично поблагодарить канцлера: Германия сломала лед".

Под этими словами он подразумевал не только устное одобрение европерспектив Украины, но и в первую очередь обещание поставки системы ПВО Iris-T немецкого производства.

"Это историческая возможность для Германии сделать гораздо больше уже сегодня", – сказал посол.

Относительно словесной поддержки Шольцем и его коллегами по визиту в Киев 16 июня предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, дипломат подчеркнул: это не подарок, потому что Украине "есть что предложить".

"Ни одна страна не выиграла от расширения ЕС на восток больше, чем Германия", – убежден он.

В немецких СМИ оценили его вчерашние слова в адрес Шольца – "Мельник был внезапно покладистым", "обычно бурный в высказываниях дипломат неожиданно выглядел ручным".

Читайте также: Шольц: Нападение РФ на Украину означает смену эпох. Германия продолжит давать оружие

Евгений Пилипенко
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Германия война поддержка вооружение военная помощь евроинтеграция союзники андрей мельник олаф шольц
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