Посол Мельник: Хотел бы лично поблагодарить канцлера Шольца – Германия сломала лед
Слова, которые канцлер ФРГ Олаф Шольц произнес вчера в Киеве, "определенно вселяют надежду". Так в ток-шоу Maybrit Illner на канале ZDF оценил визит немецкого лидера в Украину ее посол в Берлине Андрей Мельник, известный жесткой критикой главы германского правительства за непредоставление ВСУ тяжелых вооружений.
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"Это был важный визит для Украины. Может быть, и для самого Шольца, который смог составить представление о разрушениях", – считает дипломат.
Несмотря на продолжение критики нерешительности Берлина с поставками оружия, Мельник "хотел бы лично поблагодарить канцлера: Германия сломала лед".
Под этими словами он подразумевал не только устное одобрение европерспектив Украины, но и в первую очередь обещание поставки системы ПВО Iris-T немецкого производства.
"Это историческая возможность для Германии сделать гораздо больше уже сегодня", – сказал посол.
Относительно словесной поддержки Шольцем и его коллегами по визиту в Киев 16 июня предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, дипломат подчеркнул: это не подарок, потому что Украине "есть что предложить".
"Ни одна страна не выиграла от расширения ЕС на восток больше, чем Германия", – убежден он.
В немецких СМИ оценили его вчерашние слова в адрес Шольца – "Мельник был внезапно покладистым", "обычно бурный в высказываниях дипломат неожиданно выглядел ручным".
- Шольц утверждает, что больше Германии военную помощь Украине оказывают, "вероятно, лишь США", хотя Мельник заявлял, что тяжелой техники от Германии до сих пор не было.
- Первые гаубицы от Германии Украина получит в конце июня.
- По словам Мельника, Iris-T защитит города и важные объекты Украины только через несколько лет.
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