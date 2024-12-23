Посол: Первое подразделение Украинского легиона, которое формируют в Польше, уже в Украине

В январе 2025 года следующие добровольцы подпишут контракты с ВСУ и отправятся на полигон в Польше, заявил Василий Боднар

Василий Боднар (Фото: Facebook-аккаунт дипломата)

Первое подразделение Украинского легиона, который формируют на территории Польши, уже отправили в Украину. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

По его словам, военные продолжат обучение уже на украинских полигонах. А в январе 2025 года следующие добровольцы подпишут контракты с Вооруженными Силами Украины и отправятся на полигон в Польше на обучение.

"Это действительно история успеха, из которой пробуют делать некоторые политики или и российская пропаганда негативный факт. Процесс, конечно, мы бы хотели, чтобы он шел быстрее, но он идет как идет. Мы работаем над тем, чтобы эта информация была общедоступной во всех странах Европейского Союза, а возможно, и за океаном", – сказал Боднар.

Дипломат подчеркнул, что Украинский легион – абсолютно добровольное подразделение.

"Наши граждане, которые к нему присоединяются, убежден, будут иметь соответствующую сатисфакцию по хорошей подготовке", — добавил он.

О создании Украинского легиона 8 июля 2024 года объявил президент Зеленский во время встречи с польским премьером Туском.

11 июля глава МИД Польши Сикорский сообщил, что несколько тысяч украинцев обоих полов уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе.

3 октября в Люблине был начат набор добровольцев среди граждан Украины, выразивших желание присоединиться к Украинскому легиону.