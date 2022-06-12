Посол Украины об ожиданиях от визита Шольца: Надеюсь, он выполнит обещания

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал сообщения о планах канцлера Олафа Шольца приехать в Киев вместе с президентом Франции Эманнюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. В комментарии Spiegel он выразил надежду, что во время своего визита Шольц "наконец-то сдержит обещания Германии по поставкам оружия и вступлению Украины в ЕС".

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Он напомнил, что Украина еще не получила давно обещанные гаубицы PzH 2000 и самоходные зенитные установки Gepard.

"Одни анонсы не помогут нам в войне против захватчиков. Поэтому мы надеемся на конкретные даты от канцлера, когда именно поступит оружие. Тем более что обещания давались несколько месяцев назад", — сказал Мельник.

Он также надеется, что Шольц вместе с Макроном и Драги предоставят сигнал, что Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС.

"Это подняло бы боевой дух украинцев и ясно показало России, что ЕС единогласно поддерживает свободную Украину", — подытожил он.

В субботу стало известно, что Шольц, Макрон и Драги планируют совместную поездку в Киев в конце июня, в преддверии саммита G7, запланированного на 26-28 июня. Основные вопросы, которые Шольц, Макрон и Драги будут обсуждать в Киеве – европейские перспективы Украины и поставки оружия.

Ранее Шольц заявлял, что приедет в Киев только в том случае, если будет повод: "Я не приеду для фотосессии. Только если речь пойдет о вполне конкретных вещах", — говорил он.

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Андрей Водяный

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