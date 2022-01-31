Посол Японии об угрозе нападения РФ на Украину: Хочу заверить – реакция будет очень мощной

В случае нового вторжения России в Украину реакция Японии будет "очень мощной". Об этом в интервью Суспільному сказал посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам посла, Япония внимательно следит и очень обеспокоена ситуацией у границ Украины. В свете продолжающихся переговоров с РФ и намерений возобновить нормандский формат посол сказал, что Япония "очень ценит" способ, которым Украина отвечает на эту "напряженную ситуацию" – "очень спокойно и сдержано".

Посол напомнил, что недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида провел разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого они заявили о намерении сотрудничать для сдерживания российской агрессии против Украины. Он отметил, что премьер Японии планирует тесное сотрудничество с США, союзниками и партнерами, чтобы предпринять "решительные действия", если это будет необходимо, в ответ на любые атаки.

"Премьер-министр Кисида Фумио обсуждал с президентом Байденом план взаимодействия в случае, если Россия нападет на Украину. Я не могу говорить подробности, но хочу заверить, что реакция будет очень мощной", – добавил посол.

Комментируя призыв правительства Японии к своим гражданам уехать из Украины и отложить запланированные поездки из-за угрозы вторжения России, посол сказал, что это "не наставление, а только предостережение". При этом он подчеркнул, что посольство Японии останется в Киеве и работает в обычном режиме.

Читайте также: Чтобы противостоять агрессии РФ и Китая. США и Япония расширяют оборонное сотрудничество



Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.