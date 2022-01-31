Посол Японии об угрозе нападения РФ на Украину: Хочу заверить – реакция будет очень мощной
В случае нового вторжения России в Украину реакция Японии будет "очень мощной". Об этом в интервью Суспільному сказал посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.
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По словам посла, Япония внимательно следит и очень обеспокоена ситуацией у границ Украины. В свете продолжающихся переговоров с РФ и намерений возобновить нормандский формат посол сказал, что Япония "очень ценит" способ, которым Украина отвечает на эту "напряженную ситуацию" – "очень спокойно и сдержано".
Посол напомнил, что недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида провел разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого они заявили о намерении сотрудничать для сдерживания российской агрессии против Украины. Он отметил, что премьер Японии планирует тесное сотрудничество с США, союзниками и партнерами, чтобы предпринять "решительные действия", если это будет необходимо, в ответ на любые атаки.
"Премьер-министр Кисида Фумио обсуждал с президентом Байденом план взаимодействия в случае, если Россия нападет на Украину. Я не могу говорить подробности, но хочу заверить, что реакция будет очень мощной", – добавил посол.
Комментируя призыв правительства Японии к своим гражданам уехать из Украины и отложить запланированные поездки из-за угрозы вторжения России, посол сказал, что это "не наставление, а только предостережение". При этом он подчеркнул, что посольство Японии останется в Киеве и работает в обычном режиме.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и нападение может произойти в любой момент.
- Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину. Запад грозит РФ жесткими санкциями в случае вторжения. В частности Байден предупредил: в случае вторжения в Украину Россия не сможет проводить операции с долларом.
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что путинские олигархи не спрячутся от санкций в случае вторжения РФ в Украину, и не исключила конфискации их имущества в Британии.
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