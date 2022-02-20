США призывают американцев покинуть Россию. Возможны взрывы в ТЦ, метро и на вокзалах
Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев, находящихся в России, об угрозе терактов, и предложило им подумать о способах самостоятельной эвакуации из страны.
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"По сообщениям СМИ, существует угроза нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной", – сказано в предупреждении.
Среди рекомендаций, которые посольство предлагает в этой ситуации, стандартные советы – избегать скоплений людей, проявлять осторожность, всегда иметь при себе паспорт с действующей российской визой, а также предложение составить для себя планы эвакуации, "не зависящие от помощи правительства США".
Последняя рекомендация неявно допускает, что с какого-то момента дипломатические представительства США в России вообще перестанут работать.
- В январе 2022 года Запад отказал требованию России закрыть перед Украиной двери в НАТО.
- 15 февраля Россия заявила, что начала отводить часть войск от границ Украины, однако Зеленский пока этого не видит. США заявили, что РФ, наоборот, увеличила количество военных.
- 20 февраля источник CNN в американской разведке сообщил, что к границам Украины подтянуты уже около 75% личного состава регулярной армии России.
- При этом министр обороны Алексей Резников считает, Россия пока ни на одном участке границы с Украиной не сформировала ударную группировку для наступления.
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