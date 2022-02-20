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США призывают американцев покинуть Россию. Возможны взрывы в ТЦ, метро и на вокзалах

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 22:40
США призывают американцев покинуть Россию. Возможны взрывы в ТЦ, метро и на вокзалах - Фото
Посольство США в Москве (Фото - Twitter посольства)

Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев, находящихся в России, об угрозе терактов, и предложило им подумать о способах самостоятельной эвакуации из страны.  

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"По сообщениям СМИ, существует угроза нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной", – сказано в предупреждении.

Среди рекомендаций, которые посольство предлагает в этой ситуации, стандартные советы – избегать скоплений людей, проявлять осторожность, всегда иметь при себе паспорт с действующей российской визой, а также предложение составить для себя планы эвакуации, "не зависящие от помощи правительства США".

Последняя рекомендация неявно допускает, что с какого-то момента дипломатические представительства США в России вообще перестанут работать.  

Сергей Бережной
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