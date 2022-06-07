Постоянные обстрелы. Россияне атакуют Гуляйполе и Орехов в Запорожской области — глава ОВА

В Запорожской области российские войска пытаются продвинуться для захвата территорий — бои идут в Орехове и Гуляйполе. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире национального телемарафона.

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По его словам, на линии разграничения продолжаются активные боевые действия, украинские воины дают отпор россиянам. Основные столкновения происходят в Гуляйполе и Орехове, также продолжаются постоянные обстрелы Камышевахи и других населенных пунктов поблизости.

Также чиновник подтвердил информацию мэра Мелитополя Ивана Федорова, что оккупанты отводят войска из Мелитопольского и Васильевского районов, Старух отметил, что это может быть ротацией, подразделения противника перемещаются в направлении Херсона.

"В Запорожском регионе продолжается строительство линий защиты, что существенно помогает нашим Вооруженным Силам давать отпор оккупантам. В настоящее время создано много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью", — сказал глава ОВА.

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Дмитрий Гриниченко

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