Построенный военными России мост через Припять, похоже, исчез – CNN

Понтонный мост, построенный через реку Припять в Беларуси примерно в 6 км от границы с Украиной, был демонтирован. Об этом сообщает CNN со ссылкой на новые спутниковые снимки Maxar и Planet Labs.

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Западная разведка и военные чиновники внимательно следили за строительством моста как части вспомогательной инфраструктуры, которую Россия создает перед возможным вторжением в Украину, сообщили ранее CNN три источника, знакомые с этим вопросом.

Спутниковые снимки от Maxar и Planet Labs показали мост через Припять 15 февраля.

"Но к четвергу (17 февраля) моста уже не было", – пишет CNN.

Пока непонятно, почему этот мост был построен и демонтирован.

"Возможно, мост использовался как часть того, что, по утверждению России, является просто учениями внутри Беларуси", – предположили в CNN.

По другой версии, дислоцированные там российские или беларуские силы – силы, которые, по оценке западных официальных лиц, могут быть использованы для вторжения в Украину с севера, – уже перебросили технику и больше не нуждаются в мосте.

CNN пока не показала спутниковые снимки, которые свидетельствуют об отсутствии моста.

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Сегодня на заседании Совбеза ООН госсекретарь США Энтони Блинкен перечислил фейковые предлоги, которые Россия может использовать для вторжения.

Президент США Джо Байден заявил, что есть основания полагать, что Россия нападет на Украину в ближайшие несколько дней.

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Наталия Медведева

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