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Построенный военными России мост через Припять, похоже, исчез – CNN

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 22:41
Построенный военными России мост через Припять, похоже, исчез – CNN - Фото
Фото: ЕРА

Понтонный мост, построенный через реку Припять в Беларуси примерно в 6 км от границы с Украиной, был демонтирован. Об этом сообщает CNN со ссылкой на новые спутниковые снимки Maxar и Planet Labs.

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Западная разведка и военные чиновники внимательно следили за строительством моста как части вспомогательной инфраструктуры, которую Россия создает перед возможным вторжением в Украину, сообщили ранее CNN три источника, знакомые с этим вопросом.

Спутниковые снимки от Maxar и Planet Labs показали мост через Припять 15 февраля.

"Но к четвергу (17 февраля) моста уже не было", – пишет CNN.

Пока непонятно, почему этот мост был построен и демонтирован.

"Возможно, мост использовался как часть того, что, по утверждению России, является просто учениями внутри Беларуси", – предположили в CNN.

По другой версии, дислоцированные там российские или беларуские силы – силы, которые, по оценке западных официальных лиц, могут быть использованы для вторжения в Украину с севера, – уже перебросили технику и больше не нуждаются в мосте.

CNN пока не показала спутниковые снимки, которые свидетельствуют об отсутствии моста.

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Наталия Медведева
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война припять вторжение
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