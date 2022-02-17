Построенный военными России мост через Припять, похоже, исчез – CNN
Понтонный мост, построенный через реку Припять в Беларуси примерно в 6 км от границы с Украиной, был демонтирован. Об этом сообщает CNN со ссылкой на новые спутниковые снимки Maxar и Planet Labs.
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Западная разведка и военные чиновники внимательно следили за строительством моста как части вспомогательной инфраструктуры, которую Россия создает перед возможным вторжением в Украину, сообщили ранее CNN три источника, знакомые с этим вопросом.
Спутниковые снимки от Maxar и Planet Labs показали мост через Припять 15 февраля.
"Но к четвергу (17 февраля) моста уже не было", – пишет CNN.
Пока непонятно, почему этот мост был построен и демонтирован.
"Возможно, мост использовался как часть того, что, по утверждению России, является просто учениями внутри Беларуси", – предположили в CNN.
По другой версии, дислоцированные там российские или беларуские силы – силы, которые, по оценке западных официальных лиц, могут быть использованы для вторжения в Украину с севера, – уже перебросили технику и больше не нуждаются в мосте.
CNN пока не показала спутниковые снимки, которые свидетельствуют об отсутствии моста.
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