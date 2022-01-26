Правительство Чехии утвердило решение подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов

Правительство Чехии утвердило решение предложить Украине безвозмездно 4006 единиц 152-мм артиллерийских боеприпасов на сумму около 36,6 млн чешских крон (1,6 млн долларов). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Чехии.

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Целью пожертвования является укрепление обороноспособности Украины, обратившейся за помощью в ответ на концентрацию российских войск у своих границ, сказано в сообщении.

Укрепление обороноспособности Украины отвечает интересам Чехии, так как это поможет снизить риск вооруженного конфликта в Восточной Европе, отметили в министерстве.

Тамы пояснили, что чешская армия имеет на складе достаточное количество 152-мм боеприпасов, которые несовместимы с недавно приобретенными 155-мм пушками НАТО.

"Мы давно развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. В нашем распоряжении относительно широкий спектр вариантов: от политической и дипломатической поддержки до конкретных действий, таких как дарение боеприпасов, что я считаю важным жестом солидарности", — сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Ранее сегодня Чернохова заявила, что Чехия уже подготовила к отправке в Украину военную помощь.

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Вадим Ребрина

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