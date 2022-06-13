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Правозащитники Amnesty обвинили Россию в военных преступлениях в Харькове

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 04:23
Правозащитники Amnesty обвинили Россию в военных преступлениях в Харькове - Фото
Харьков (Фото: EPA-EFE/SERGEY KOZLOV)

Россия совершила военные преступления в Харькове – в результате атак на город, во многих случаях с использованием запрещенных кассетных бомб, погибли сотни мирных жителей. Об этом заявили правозащитники Amnesty International.

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Правозащитная группа опубликовала отчет, посвященный Харькову, который называется "Каждый может умереть в любой момент".

Правозащитники Amnesty заявили, что неоднократные обстрелы жилых кварталов Харькова представляют собой неизбирательные атаки, в результате которых погибли и получили ранения сотни мирных жителей, и это военное преступление российских военных.

Это касается как ударов, наносимых кассетными боеприпасами, так и другими типами неуправляемых ракет и неуправляемых артиллерийских снарядов.

Amnesty International заявила, что обнаружила в Харькове доказательства неоднократного применения российскими войсками кассетных бомб 9Н210 и 9Н235, а также кассетных мин, запрещенных международными конвенциями.

В отчете подробно рассказывается о том, как российские войска начали наносить удары по гражданским районам Харькова в первый день вторжения 24 февраля.

Обстрелы продолжались два месяца, нанеся сильные разрушения городу с населением 1,5 миллиона человек.

"Людей убивали в своих домах и на улицах, на детских площадках и на кладбищах, когда они стояли в очереди за гуманитарной помощью или покупали еду и лекарства, – сказала Донателла Ровера, старший советник Amnesty International по реагированию на кризисные ситуации. – Российские войска, ответственные за эти ужасные нападения, должны быть привлечены к ответственности".

Харьковская военная администрация сообщила Amnesty International, что с начала полномасштабной войны в регионе было убито 606 мирных жителей и 1248 ранено.

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Наталия Медведева
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Харьков военные преступления Amnesty International
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