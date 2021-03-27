Представитель Зеленского: Тупицкий – больше не судья КСУ, с него снимут охрану

Представитель президента Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский не считает больше судьей КСУ его главу Александра Тупицкого. Об этом он заявил LIGA.net, комментируя указ Зеленского об отмене указа президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого.

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"После этого указа господин Тупицкий потерял статус судьи КСУ. Он больше не является судьей, не имеет никакого статуса и отношения к КСУ. Я думаю, с сегодняшнего дня с него снимут госохрану как с лица, потерявшего это право", – заявил Вениславский.

У Вениславского нет опасений, что указ Зеленского отменят в Верховном суде. Он объяснил, что решение об отмене указа о назначении Тупицкого было принято после заседания СНБО, на котором было поручено провести ревизию всех указов Януковича, которые могут вредить нацбезопасности.

По словам Вениславского, после анализа было подтверждено, что действия Тупицкого очевидно вредят интересам территориальной целостности и государственного суверенитета. Вениславский в частности утверждает, что Тупицкий "длительное время и много раз" бывал в Крыму после оккупации полуострова Россией.

"Покупка им земельного участка (в Крыму, – ред.) по законам РФ фактически означает, что он своими действиями признал: Крым аннексирован законно…Уверен, это может быть использовано нашими врагами для подтверждения легитимности режима РФ в Крыму", – добавил Вениславский.

По его словам, Тупицкий в 2014-м также "фактически выступил против решения КСУ, которым признавался неконституционным референдум в Крыму об отделении от Украины". Вениславский также упомянул вчерашний админпротокол НАПК против Тупицкого.

"Все это в совокупности свидетельствует, что его действия (Тупицкого, - ред.) очевидно вредят интересам украинского государства и общества. Поэтому президент (Зеленский, – ред.) как гарант суверенитета, территориальной целостности действовал абсолютно правомерно", – подытожил Вениславский.

LIGA.net с утра обратилась в пресс-службу КСУ с просьбой прокомментировать указ Зеленского.

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Марк Сировой

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