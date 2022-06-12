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Премьер Эстонии: Никакого бизнеса с Россией быть не должно

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 08:55
Премьер Эстонии: Никакого бизнеса с Россией быть не должно - Фото
Кая Каллас (фото - ЕРА)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала не вести никакого бизнеса с Россией, чтобы задушить военную машину РФ. Об этом она написала в колонке для The Telegraph.

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Каллас отметила, что ее часто спрашивают – как можно улучшить отношения с Россией. Однако она считает, что Запад должен быть достаточно мужественным и готовым к долгой жестокой войне, если это необходимо для остановки агрессора.

По ее словам, не должно быть страха перед плохими отношениями или отсутствием отношений с военными преступниками.  

"Наша политика должна основываться на понимании того, что российская угроза завтра не исчезнет. Не должно быть возврата к привычному бизнесу (business as usual. – Ред.). На самом деле никакого бизнеса быть не должно", – написала премьер Эстонии.

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Каллас считает, что необходимо продолжать политическую и экономическую изоляцию России.

"Экономическая изоляция означает, что нам нужно высушить российскую военную машину, сделав так, чтобы у российских войск закончилось оборудование, а у Кремля закончились деньги", – заявила она.

Премьер Эстонии подчеркнула, что на кону стоит "сама идея свободы, территориальной целостности и суверенитета, то есть право на существование как страны и право на жизнь без репрессий". По ее словам, Украина должна вернуть свои территории, а Россия должна потерпеть поражение.

"Недопущение безнаказанности за военные преступления также должно стать краеугольным камнем нашей долгосрочной политики. Путин и все те, кто совершил злодеяния, должны знать, что их судный день придет", – подытожила она.

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Марк Сировой
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санкции война бизнес Кая Каллас
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