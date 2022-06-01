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Премьер Эстонии рассказала о "горячих дебатах" в ЕС из-за звонков Путину

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 13:56
Премьер Эстонии рассказала о
Кая Каллас (Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA)

В Брюсселе во время саммита ЕС 30-31 мая были "очень горячие дебаты" среди европейских лидеров из-за телефонных разговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает ERR.

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"У нас были очень горячие дебаты по поводу звонков Путину", – сказала Каллас, комментируя недавний звонок президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Каллас заявила, что несмотря на благие намерения инициаторов разговора, "Путин не хочет предпринимать никаких шагов".

"Однако Шольц и Макрон говорят, что звонят Зеленскому, поскольку Путин не хочет разговаривать с Украиной. Плюс, как я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками", – сказала премьер Эстонии.

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Оксана Житнюк
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Эммануэль Макрон Владимир Зеленский владимир путин Кая Каллас олаф шольц
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