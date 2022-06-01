Премьер Эстонии рассказала о "горячих дебатах" в ЕС из-за звонков Путину
В Брюсселе во время саммита ЕС 30-31 мая были "очень горячие дебаты" среди европейских лидеров из-за телефонных разговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает ERR.
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"У нас были очень горячие дебаты по поводу звонков Путину", – сказала Каллас, комментируя недавний звонок президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
Каллас заявила, что несмотря на благие намерения инициаторов разговора, "Путин не хочет предпринимать никаких шагов".
"Однако Шольц и Макрон говорят, что звонят Зеленскому, поскольку Путин не хочет разговаривать с Украиной. Плюс, как я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками", – сказала премьер Эстонии.
- 28 мая Макрон и Шольц по своей инициативе 80 минут говорили с Путиным. Они уговаривали диктатора вывести войска из Украины, разблокировать Черное море и пойти на переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
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