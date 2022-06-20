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Премьер Грузии: Не завидую Украине и Молдове. Статус кандидата в ЕС им дают из-за войны

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 18:02
Премьер Грузии: Не завидую Украине и Молдове. Статус кандидата в ЕС им дают из-за войны - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что Украина и Молдова получат статус кандидата на членство в Европейском Союзе из-за войны. Об этом он сказал на заседании правительства пишет местное издание "Новости Грузия".

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"Европейские коллеги говорили мне, и я сказал открыто, что Украине этот статус предоставляют потому, что она находится в войне. Национальные лидеры подтверждают этот факт, что это решение было принято потому, что Украина в состоянии войны, и в личных разговорах со мной было сказано, что Молдова также в тяжелом положении [из-за беженцев]", — сказал Гарибашвили.

Он заявил, что приветствует украинский и молдавский народы и желает им мира и восстановления территориальной целостности, но не завидует ни Украине, ни Молдове.

Комментарий Гарибашвили касается решения Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС. Грузии такой статус пока рекомендуется не предоставлять до выполнения страной списка условий из 12 пунктов.

  • 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже получила рекомендацию, а Грузии пока отказали.
  • 23-24 июня состоится заседание Евросовета, где могут принять решение.

Читайте также: Украине дали план, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС

Андрей Водяный
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Грузия Ираклий Гарибашвили вступление Украины в ЕС
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