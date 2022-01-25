Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО, а если эскалация – "мы ни при чем"

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что если произойдет эскалация конфликта между Россией и Украиной, Хорватия не будет в этом участвовать и выведет своих военных из региона "до последнего солдата". Также он считает, что Украине "не место" в Альянсе. Об этом он сказал на брифинге 25 января, передает Jutarnji list.

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У Милановича спросили, как Хорватия будет реагировать в случае обострения ситуации на фоне наращивания войск РФ у границ Украины.

"НАТО наращивает свое присутствие. Мы тут ни при чем и не будем. Если будет эскалация, мы отступим до последнего хорватского солдата", – заявил он.

Миланович утверждает, что "это не имеет никакого отношения ни к Украине, ни к России", а якобы связано с динамикой внутренней политики США, в которой он видит "непоследовательность и опасность".

"Хорватии нужно бежать от этого, как от пожара. Когда есть огонь – закрой дверь. Хорватия не будет в этом пожарным", – заявил Миланович.

Он назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира и заявил, что ей "не место в НАТО".

Президент также снова раскритиковал своего премьер-министра Андрея Пленковича за визит в Украину: "Пусть Пленкович угрожает России сколько угодно. Кроме того, что он дважды посещал Украину, он не знает, что происходит".

В декабре 2021-го премьер Хорватии встретился с премьером Украины Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским, вместе с которым он подписал общую декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Миланович раскритиковал визит Пленковича в Украину, назвав его "чистым шарлатанством".

Зеленский отреагировал, заявив, что если бы более 100 000 военных стояли на границе с Хорватией, Миланович назвал бы визит премьера не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы.

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Оксана Житнюк

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