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Президент Индонезии предложил Зеленскому передать Путину послание – Sky News

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 21:49
Президент Индонезии предложил Зеленскому передать Путину послание – Sky News - Фото
Фото: ОП

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил президенту Владимиру Зеленскому передать послание российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы попытаться помочь началу мирных переговоров. Об этом сообщает Sky News.

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Видодо, который сейчас находится в Украине, после этого должен поехать в Москву. Он заявил, что хочет призвать Путина согласиться на прекращение огня.

"Хотя этого очень трудно достичь, я заявил о важности мирного урегулирования", – сказал индонезийский лидер после встречи с Зеленским.

"Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым скоро встречусь", – сказал Видодо.

Как Зеленский отреагировал на предложение президента Индонезии, неизвестно.

  • Зеленский принял приглашение Видодо поучаствовать в саммите Большой двадцатки, однако уточнил, что это будет зависеть от двух факторов.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский владимир путин переговоры Джоко Видодо
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