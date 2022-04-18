UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент наградил 192 защитника Украины, 24 из них – посмертно

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 23:27
Президент наградил 192 защитника Украины, 24 из них – посмертно - Фото
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 192 военнослужащих ВСУ, 24 из них - посмертно. Об этом президент сказал в своем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вечером подписал традиционный указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 192 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 24 из них посмертно", – сказал президент.

"Вечная память всем погибшим за Украину! Вечная слава каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице!" – добавил он.

Читайте также: Президент Зеленский: Россия начала битву за Донбасс

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский ВСУ война награды
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 