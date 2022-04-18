Президент наградил 192 защитника Украины, 24 из них – посмертно

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 192 военнослужащих ВСУ, 24 из них - посмертно. Об этом президент сказал в своем видеообращении.

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"Вечером подписал традиционный указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 192 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 24 из них посмертно", – сказал президент.

"Вечная память всем погибшим за Украину! Вечная слава каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице!" – добавил он.

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Вадим Ребрина

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