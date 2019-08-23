Принято решение вывести ряд подразделений Нацгвардии из Донбасса

Нацгвардия

С начала 2020 года из зоны проведения операции объединенных сил в Донбассе будут выведены подразделения Нацгвардии по охране общественного порядка. Об этом во время заседания коллегии МВД сообщил командующий НГУ Николай Балан.

По словам Балана, одним из проблемных вопросов является привлечение военных Нацгвардии к охране общественного порядка.

Для решения этого вопроса с начала 2020 года к выполнению боевых и служебно-боевых задач в районе проведения ООС будут привлекаться исключительно части оперативного назначения и отдельные подразделения спецназа и разведки.

Подразделения НГУ по охране общественного порядка, конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых будут выведены в пункты постоянной дислокации для выполнения задач по своему назначению.