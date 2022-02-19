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"Привезли дроны военным". Арахамия, Верещук и группа нардепов прибыли на Донбасс: фото

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 13:07
Фото: ФБ партии Слуга народа

Сегодня, 19 февраля, на Донбасс в район проведения операции объединенных сил приехала группа народных депутатов и министр реинтеграции. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба партии Слуга народа и спикер СН Юлия Палийчук.

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Поездку нардепов и министров на передовую анонсировал вчера секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Привезли дроны военным". Арахамия, Верещук и группа нардепов прибыли на Донбасс: фото

Как отмечается, на Донбасс прилетели глава фракции СН Давид Арахамия, глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и нардепы Юрий Мысягин и Марьяна Безугла.

По информации СН, нардепы проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными и передадут дроны для использования на передовых позициях объединенных сил.

"Привезли дроны военным". Арахамия, Верещук и группа нардепов прибыли на Донбасс: фото

"Привезли дроны военным". Арахамия, Верещук и группа нардепов прибыли на Донбасс: фото

"Привезли дроны военным". Арахамия, Верещук и группа нардепов прибыли на Донбасс: фото

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Наталия Медведева
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Донбасс война Давид Арахамия ирина верещук
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