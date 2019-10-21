Продюсер Квартала 95 Сивохо стал советником секретаря СНБО

Сергей Сивохо (Фото: скриншот видео)

Шоумен и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо заявил, что получил должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сивохо отметил, что у него "невероятное количество планов" на новой должности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил сегодня LIGA.net, что Сивохо будет координировать ситуацию по созданию гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

Чем в последнее время занимался Сивохо и какое отношение он имеет к сфере национальной безопасности и обороны, неизвестно.

Сивохо закончил Донецкий политехнический институт по специальности "Обработка металлов давлением", а также Донецкий институт предпринимательства по специальности "Менеджмент организаций".

Является креативным продюсером студии Квартал 95.

На последних парламентских выборах баллотировался от партии "Слуга народа" по округу №49 в Константиновке и Дружковке, где занял 3-е место, проиграв Валерию Гнатенко (ОПЗЖ) и Борису Колесникову (Оппозиционный блок).

Как известно, президент Владимир Зеленский считает приемлемым назначать на государственные должности своих друзей и бизнес-партнеров. До вступления в должность он критиковал за это пятого президента Петра Порошенко.