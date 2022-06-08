Прогноз Арестовича: В начале июля будут первые серьезные признаки, что заработал ленд-лиз

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует: первые серьезные признаки, что ленд-лиз заработал и начал менять ситуацию на поле боя, появятся в начале июля. Об этом он сказал в эфире с Марком Фейгиным.

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Арестович несколько раз подчеркнул, что не знает (а если бы знал, то не сказал бы) точной номенклатуры и сроков поставок оружия, поскольку это является межгосударственной тайной.

Однако он прогнозирует, что через две-три недели в Украину должно прибыть первое оружие из США, которое доставляют большими кораблями. По его словам, такие доставки занимают время, ведь корабли около двух недель грузятся в США, потом дней 10-12 плывут через Атлантику, разгружаются в Европе, после чего оружие доставляется дальше в Украину.

"Но, как мы понимаем, кораблик может привезти гораздо больше, чем самолетик или чреда самолетиков. Поэтому глядишь, где-то что-то и подъедет. Я думаю, в начале июля появятся первые серьезные признаки, что заработал ленд-лиз. Так, чтобы явные признаки. Будет наглядно понятно – вот он, ленд-лиз, начал менять правила игры на поле боя", – сказал он.

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Арестович также отметил, что самоходные гаубицы М109, которые поставила Норвегия, "во всю стреляют на фронте" около двух недель, хотя публично об их использовании Украина заявила пару дней назад.

"По аналогии мы можем подумать, что если нам объявили, что что-то стреляет, то оно уже недели две как стреляет, наверно, не меньше. И все то же самое может быть со всем ленд-лизом", – сказал он.

При это Арестович отметил, что на поставку 54 "мощнейших" польских гаубиц может уйти несколько месяцев, поскольку часть из них еще надо произвести.

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Марк Сировой

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