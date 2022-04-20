Производитель дронов-камикадзе Switchblade подарит Украине еще и БПЛА Quantix Recon

Производитель дронов-камикадзе Switchblade, американская компания AeroVironment, передаст Украине еще и 100 беспилотников-разведчиков Quantix Recon. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что Quantix Recon будут предоставлены независимо от других систем компании, которые поставляет правительство США. Подаренные Украине Quantix Recon будут отправлены на этой неделе, а за ними последуют другие поставки.

AeroVironment передаст Украине около 100 дронов Quantix Recon, услуги по оперативному обучению украинских операторов также будут предоставлены бесплатно.

Глава и исполнительный директор AeroVironment Вахид Наваби представил пожертвование украинскому послу и военному атташе на прошлой неделе.

"Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться влиянию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных областей динамично меняющегося поля боя", – сказал Наваби.

По его словам, добытая Quantix Recon информация позволит планировать и подтверждать миссии так, чтобы не подвергать украинских военных опасности. "Для AeroVironment – большая честь поддерживать народ Украины", – сказал Наваби.

СПРАВКА. Quantix Recon – легкий, легко развертываемый, полностью автоматизированный дрон-разведчик, который предоставляет оперативную информацию с использованием изображений рельефа, растительности и инфраструктуры высокого разрешения с географической привязкой. Он сочетает в себе преимущества вертикального взлета и посадки с дальностью полета, скоростью и эффективностью БПЛА с неподвижным крылом. Может обследовать до 1,6 кв. км или 20 км в линию за 45-минутный полет с одной батареей.

Ранее правительство США поставило Украине дроны-камикадзе Switchblade. Они выпускаются в двух версиях: легкой Switchblade-300 для уничтожения пехоты и легкой техники, а также тяжелой Switchblade-600, которая несет заряд ПТРК Javelin.

Марк Сировой

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