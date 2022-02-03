Провокация на Донбассе. Спецслужбы РФ планируют использовать Bayraktar в фейке – Guardian

В фейковом видео, которое планирует распространить Россия, чтобы "оправдать" новое вторжение в Украину, используются беспилотники Bayraktar, которые Турция поставляет украинской армии. Об этом сообщает Guardian.

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Как отмечается, по данным официальных лиц, у США есть доказательства того, что Россия планирует сделать фейковое видео украинской атаки на мирных жителей, которое будет включать в себя кадры с трупами, взорванными зданиями, фальшивой военной техникой ВСУ и актеров.

Официальные лица США заявили, что на видео, чтобы привлечь внимание НАТО, будут показаны беспилотники Bayraktar турецкого производства, "участвующие" в сфабрикованной атаке.

В Минобороны США подтвердили факт фабрикации Россией предлога для нового вторжения в Украину.

"У нас есть информация о том, что русские, вероятно, захотят сфабриковать предлог для вторжения", – сказал представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.

По его словам, официальные лица США считают, что Россия планирует инсценировать фальшивую атаку украинских военных или разведывательных служб на суверенную территорию России или против русскоязычного населения, чтобы таким образом оправдать свои действия.

"Мы полагаем, что Россия создаст очень наглядный пропагандистский ролик, в котором будут трупы и актеры, изображающие скорбящих, и видео разрушенных мест, а также военной техники, находящейся в руках Украины или Запада", – сказал Кирби добавив, что у США есть информация о том, что оборудование на видео будет выглядеть так, как будто оно было поставлено Западом в Украину.

Россия ищет предлог для агрессии, считают в США. И может создать его сама – через диверсию, в которой обвинит Украину.

Группа оперативников уже переброшена на Донбасс. "Они обучены ведению боевых действий в условиях города и работе со взрывными веществами для организации актов саботажа в российских военных частях", – сказали в Белом доме.

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Наталия Медведева

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