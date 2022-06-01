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Путин боится наличия волевых людей в своем окружении – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 07:07
Путин боится наличия волевых людей в своем окружении – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Личная слабость вынуждает российского лидера Владимира Путина избегать наличия волевых людей в своем окружении: хозяин Кремля якобы боится держать таких в своей команде. В этом в интервью Newsmax сказал президент Владимир Зеленский.

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Он осудил "слабость" России и Путина в стремлении убить его и заявил, что "плохой лидер будет иметь рядом с собой тех, кто слабее его".

"А кто сильный лидер? Тот, кто уверен в себе, и поэтому вокруг него мудрые и сильные люди, и он не боится, что эти сильные люди могут съесть его заживо", – объяснил он.

Евгений Пилипенко
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