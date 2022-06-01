Путин боится наличия волевых людей в своем окружении – Зеленский
01.06.2022, 07:07
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Личная слабость вынуждает российского лидера Владимира Путина избегать наличия волевых людей в своем окружении: хозяин Кремля якобы боится держать таких в своей команде. В этом в интервью Newsmax сказал президент Владимир Зеленский.
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Он осудил "слабость" России и Путина в стремлении убить его и заявил, что "плохой лидер будет иметь рядом с собой тех, кто слабее его".
"А кто сильный лидер? Тот, кто уверен в себе, и поэтому вокруг него мудрые и сильные люди, и он не боится, что эти сильные люди могут съесть его заживо", – объяснил он.
- 28 мая Зеленский сказал, что готов к переговорам только с Путиным, потому что "все остальные там никто".
- 29 мая Зеленский побывал на передовых позициях в Харьковской области.
- Вчера, 31 мая, Зеленский заявил, что "если деоккупация будет стоить десятки тысяч жизней, мы будем ждать оружия".
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