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Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 23:31
Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину – Госдеп - Фото
Нед Прайс (Скриншот видео Госдепа)

Президент России Владимир Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину. Об этом заявил на брифинге 14 февраля спикер Госпдепа США Нед Прайс.

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"Мы не говорим, что президент Путин принял окончательное решение… Мы верим, что дипломатия продолжает оставаться жизнеспособной. Мы верим, что все еще есть окно для решения путем диалога и дипломатии", – заявил Прайс, но добавил, что у США есть очень серьезные основания для беспокойства.

Представитель Госдепа США сказал, что пока нет никаких признаков деэскалации, Кремль ничего не сделал для этого. Напротив, Россия продолжает наращивать военный потенциал.

"Для нас остается неясным, заинтересована ли Россия в следовании дипломатическому пути, а не в применении силы", – сказал Прайс.

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Наталия Медведева
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