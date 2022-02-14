Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину – Госдеп
Президент России Владимир Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину. Об этом заявил на брифинге 14 февраля спикер Госпдепа США Нед Прайс.
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"Мы не говорим, что президент Путин принял окончательное решение… Мы верим, что дипломатия продолжает оставаться жизнеспособной. Мы верим, что все еще есть окно для решения путем диалога и дипломатии", – заявил Прайс, но добавил, что у США есть очень серьезные основания для беспокойства.
Представитель Госдепа США сказал, что пока нет никаких признаков деэскалации, Кремль ничего не сделал для этого. Напротив, Россия продолжает наращивать военный потенциал.
"Для нас остается неясным, заинтересована ли Россия в следовании дипломатическому пути, а не в применении силы", – сказал Прайс.
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- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- 11 февраля представитель Белого дома заявил, что российская армия может в любой момент пересечь украинскую границу и призвал американцев немедленно покинуть Украину.
- 12-13 февраля ряд стран призвали своих граждан выехать из Украины, некоторые государства объявили о прекращении консульской деятельности и переносе посольств из Киева во Львов.
- 14 февраля глава представительства Евросоюза заявил, что посольства всех стран ЕС остаются в Киеве.
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