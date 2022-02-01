Путин назвал украинцев бандеровцами. И признался, что боится войны

Президент России Владимир Путин выразил опасения, что при деоккупации захваченных Россией Крыма и части Донбасса россиянам придется воевать с силами Альянса и "бандеровцами". Об этом он сказал во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Российский лидер считает, что США не заботятся о безопасности Украины, а пытаются "сдерживать развитие России", и Украина является "просто инструментом" для этого.

"Это можно сделать разными путями – втянув нас в какой-то вооруженный конфликт и заставить союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции… Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем", – заявил Путин, добавив, что таким образом РФ будет "втянута" в вооруженный конфликт.

Путин в очередной раз заявил, что НАТО якобы давали обещание о непродвижении на восток, и пожаловался, что в Альянсе "сказали одно, а сделали другое": "Как говорят у нас в народе, кинули, просто обманули".

Президент РФ выразил опасения, что Украина будет возвращать Крым военным путем, и россиянам придется воевать с силами Альянса.

"Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы… И начинается операция в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс… Нам что – воевать с блоком НАТО?" – возмутился Путин, назвав оккупированный Крым "суверенной российской территорией" и заявив, что это "закрытый вопрос".

Комментируя тему минских соглашений, Путин заявил, что, "создавая угрозы для России, Украина создает угрозы для себя".

Оксана Житнюк

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