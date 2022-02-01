Путин назвал украинцев бандеровцами. И признался, что боится войны
Президент России Владимир Путин выразил опасения, что при деоккупации захваченных Россией Крыма и части Донбасса россиянам придется воевать с силами Альянса и "бандеровцами". Об этом он сказал во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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Российский лидер считает, что США не заботятся о безопасности Украины, а пытаются "сдерживать развитие России", и Украина является "просто инструментом" для этого.
"Это можно сделать разными путями – втянув нас в какой-то вооруженный конфликт и заставить союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции… Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем", – заявил Путин, добавив, что таким образом РФ будет "втянута" в вооруженный конфликт.
Путин в очередной раз заявил, что НАТО якобы давали обещание о непродвижении на восток, и пожаловался, что в Альянсе "сказали одно, а сделали другое": "Как говорят у нас в народе, кинули, просто обманули".
Президент РФ выразил опасения, что Украина будет возвращать Крым военным путем, и россиянам придется воевать с силами Альянса.
"Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы… И начинается операция в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс… Нам что – воевать с блоком НАТО?" – возмутился Путин, назвав оккупированный Крым "суверенной российской территорией" и заявив, что это "закрытый вопрос".
Комментируя тему минских соглашений, Путин заявил, что, "создавая угрозы для России, Украина создает угрозы для себя".
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого США заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и может начать его в любой момент.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В Альянсе потребовали от России вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии.
- Сегодня по итогам разговора с госсеком США Энтони Блинкеном глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия настаивает на продолжении обсуждения с США необходимости при заключении каких-либо союзов "избегать любых шагов, которые будут укреплять безопасность какого-либо государства за счет ущемления безопасности других".
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