Путин недооценил, как дорого может обойтись вторжение в Украину – WP

Разведка США предполагает, что президент России Владимир Путин недооценил последствия возможного нового вторжения в Украину. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на своих источники.

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Проинформированные официальные лица заявили журналистам, что по оценкам разведки США, Путин недооценил, насколько дорого может обойтись вторжение в Украину. Это касается как потерь жизней россиян, так и разрушительного воздействия санкций на экономику РФ.

Аналитики американской разведки также пришли к выводу, что Путина дезинформируют его же советники, которые, вероятно, не хотят ему рассказывать обо всех последствиях военных действий.

Американский чиновник, специализирующийся на делах России, назвал "чрезвычайно амбициозной" и "безумной" идею вторжения в Украину и даже временной ее оккупации.

Он отметил, что Украина – большая страна, а уроки истории должны научить Путина: даже в случае успешной военной операции ему предстоит столкнуться с еще большим количеством проблем.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. Россия позитива в ответе не увидела.

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Марк Сировой

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