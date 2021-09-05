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Путин продолжает избегать встречи с Зеленским. Теперь его условие – не обсуждать Крым

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2021, 19:00
Путин продолжает избегать встречи с Зеленским. Теперь его условие – не обсуждать Крым - Фото
Владимир Путин в Женеве (фото - ЕРА)

Лидер страны-оккупанта России Владимир Путин не готов к встрече с Владимиром Зеленским, так как украинский президент намерен обсуждать вопрос оккупации Крыма, а в РФ настаивают, что "это не может быть пунктом повестки дня переговоров". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии каналу Россия-1.

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"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. Как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Крым – с какой точки зрения? Явно не с той, что это регион РФ", – сказал Песков.

По его словам, вопрос Крыма не может быть внесен в повестку дня переговоров, поэтому пока что по поводу в этом вопросе не удалось никуда продвинуться. "Что называется, воз и ныне там", – добавил Песков.

При этом, как утверждает пресс-секретарь лидера страны-агрессора, Путин якобы готов встретиться с Зеленским.

"Он (Путин, – ред.) считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, – это никуда не годится, это надо исправлять", – сказал Песков, добавив, что в России не видят "такой же взаимной политической воли из Киева".

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Оксана Житнюк
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владимир путин Владимир Зеленский Крым оккупация дмитрий песков
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