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Путин психически нездоров, поэтому сделка по зерну под вопросом – глава Минагрополитики

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 13:34
Путин психически нездоров, поэтому сделка по зерну под вопросом – глава Минагрополитики - Фото
Николай Сольский (Фото: Слуга народа)

Сегодня, 29 сентября, министр аграрной политики Николай Сольский заявил, что не может предсказать, будет ли продлено соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции по экспорту зерна через Черное море, потому что российский диктатор Владимир Путин слишком психически нестабилен. Об этом Сольский сказал на форуме Future of Food and Farming в Париже, передает Politico.

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По словам Сольского, сейчас трудно обсуждать шансы на продолжение зернового соглашения, срок действия которого истекает в ноябре.

"Всегда можно обсудить эти шансы с психически здоровым человеком. В данной ситуации все не так", – сказал Сольский по видеосвязи.

Politico напоминает: Путин в последние недели утверждал, что подавляющее большинство экспортируемого зерна идет в богатые страны Европы, а не в уязвимые страны, которые больше всего в нем нуждаются. Такие замечания диктатора вызвали сомнения в том, что соглашение будет продлено.

"Очень сложно что-либо планировать", – сказал Сольский.

Он добавил, что Украина работает с ООН и Турцией над продлением соглашения, которое жизненно важно для украинской экономики и для стран с неблагополучной продовольственной безопасностью, особенно в Африке.

"Я думаю, что продление соглашения будет для нас очень тревожным вопросом до момента его подписания, – сказал Сольский. – У нас будет понимание – произойдет это или нет – ближе к концу".

Наталія Медведєва
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владимир путин зерно Николай Сольский
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