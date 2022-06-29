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Путин все еще намерен захватить большую часть Украины — разведка США

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 22:09
Путин все еще намерен захватить большую часть Украины — разведка США - Фото
Эврил Хэйнс (фото - EPA)

У российского диктатора Владимира Путина все еще есть амбиции захватить "большую часть Украины", заявила на конференции департамента торговли директор национальной разведки США Эврил Хэйнс. Об этом сообщает Sky News.

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"Мы продолжаем находиться в положении, когда мы смотрим на президента Путина и думаем, что у него фактически те же политические цели, что и раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины", – сказала она.

По ее словам, картина войны остается "довольно мрачной". Спецслужбы США видят три возможных сценария в ближайшей перспективе.

Наиболее вероятным считается затяжной конфликт, в котором российские войска добьются лишь незначительных успехов. Другие сценарии включают масштабный российский прорыв и успех Украины в стабилизации линии фронта.

"Короче говоря, картина остается довольно мрачной", – сказала Хэйнс.

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что продвижение России на Донбассе не будет иметь стратегического значения. С точки зрения целей войны она уже проиграла, сказал Блинкен в интервью CNN.

Вадим Ребрина
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владимир путин разведка Аврил Хейнс
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