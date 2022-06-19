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Пытки в плену: бьют и заставляют петь Газманова – освобожденные украинцы

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 23:23
Пытки в плену: бьют и заставляют петь Газманова – освобожденные украинцы - Фото
Фото: depositphotos.com

Четверо украинцев, освобожденных из российского плена 18 июня, оказались работниками конюшни и пилорамы из-под Гостомеля. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

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Они провели в плену 109 дней. Из Гостомеля их вывезли сначала в Беларусь, затем в Курск, а оттуда в Севастополь. Обмен произошел на юге Украины.

Все они гражданские, что не спасло их от пыток.

"Кроме "привычных" физических пыток, они подвергались прихотливым психологическим. Приветствовать тюремных надзирателей надо было пионерским салютом. Их заставляли читать и пересказывать советские книги — о пионерах-героях и биографии Сталина. Изучать и петь российский гимн, а также целый набор российских песен: "Мы – русские, с нами Бог!", "Дядя Вова, мы с тобой" и песни Газманова", — говорится в публикации.

Иногда приходилось петь до шести часов подряд. Если кто-то плохо пел, избивали или заставляли приседать 150 раз.

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Андрей Водяный
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Россия война плен пытки
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