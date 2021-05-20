Рада назначила Ляшко новым главой Минздрава

Верховная Рада сегодня на пленарном заседании назначила главного санитарного врача Виктора Ляшко новым министром здравоохранения.

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Назначение Ляшко новым главой Минздрава поддержали 262 нардепа.

Голоса за него дали фракция Слуга народа (224), группы За будущее (15), Доверие (18) и пять внефракцинонных нардепов.

После голосования Ляшко принял присягу министра, которую завершил словами: "Спасибо вам всем за поддержку, не подведу".

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Марк Сировой

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