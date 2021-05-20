UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада назначила Ляшко новым главой Минздрава

20.05.2021, 11:00
Рада назначила Ляшко новым главой Минздрава - Фото
Виктор Ляшко (скриншот видео канала Рада)

Верховная Рада сегодня на пленарном заседании назначила главного санитарного врача Виктора Ляшко новым министром здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Назначение Ляшко новым главой Минздрава поддержали 262 нардепа.

Голоса за него дали фракция Слуга народа (224), группы За будущее (15), Доверие (18) и пять внефракцинонных нардепов.

После голосования Ляшко принял присягу министра, которую завершил словами: "Спасибо вам всем за поддержку, не подведу".

Читайте также: В Украине более 5000 новых заболевших COVID-19: больше всего – в Днепропетровской области

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада Виктор Ляшко минздрав министр здравоохранения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 