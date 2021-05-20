Рада назначила Ляшко новым главой Минздрава
20.05.2021, 11:00
Виктор Ляшко (скриншот видео канала Рада)
Верховная Рада сегодня на пленарном заседании назначила главного санитарного врача Виктора Ляшко новым министром здравоохранения.
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Назначение Ляшко новым главой Минздрава поддержали 262 нардепа.
Голоса за него дали фракция Слуга народа (224), группы За будущее (15), Доверие (18) и пять внефракцинонных нардепов.
После голосования Ляшко принял присягу министра, которую завершил словами: "Спасибо вам всем за поддержку, не подведу".
- 18 мая Рада отправила в отставку главу Минздрава Максима Степанова. У власти были к нему претензии из-за медленной вакцинации против коронавируса.
- Степанов не хотел покидать пост и выдвигал свои версии увольнения. В правящей партии Слуга народа считают, что он начал "свою политическую игру".
- 19 мая медкомитет Рады поддержал назначение Ляшко министром здравоохранения. Он пообещал нардепам вакцинировать 5 млн украинцев за лето и назвал намеченные цели на посту главы МОЗ. Подробнее о выдвижении Ляшко министром здравоохранения читайте здесь.
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