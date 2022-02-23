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Рада приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 11:38
Рада приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.

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Законопроект №5708 поддержали 274 нардепа.

Также нардепы проголосовали за принятие законопроекта за основу с сокращением наполовину сроков подготовки.

Один из авторов законопроекта Иван Юнаков объяснил, что на практике закон будет означать следующее:

- единый государственный реестр огнестрельного оружия;
- несколько категорий гражданского огнестрельного оружия;
- право на владение оружием дееспособным гражданам Украины;
- отдельные критерии под каждый из видов орудия (от 18 лет, предусматривается спецподготовка).

Новость дополняется...

  • В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский негативно ответил на петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".
  • В марте 2021-го Рада не смогла проголосовать в первом чтении ни за один из двух законопроектов об обороте гражданского огнестрельного оружия.
  • 18 февраля 2022-го сообщалось, министр обороны Алексей Резников призвал принять закон о легализации оружия. Глава Минобороны уверен, что украинцы должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола.
Оксана Житнюк
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верховная рада оружие законопроект огнестрельное оружие
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