Рада приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.

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Законопроект №5708 поддержали 274 нардепа.

Также нардепы проголосовали за принятие законопроекта за основу с сокращением наполовину сроков подготовки.

Один из авторов законопроекта Иван Юнаков объяснил, что на практике закон будет означать следующее:

- единый государственный реестр огнестрельного оружия;

- несколько категорий гражданского огнестрельного оружия;

- право на владение оружием дееспособным гражданам Украины;

- отдельные критерии под каждый из видов орудия (от 18 лет, предусматривается спецподготовка).

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В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский негативно ответил на петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".

В марте 2021-го Рада не смогла проголосовать в первом чтении ни за один из двух законопроектов об обороте гражданского огнестрельного оружия.

18 февраля 2022-го сообщалось, министр обороны Алексей Резников призвал принять закон о легализации оружия. Глава Минобороны уверен, что украинцы должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола.

Оксана Житнюк

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