Рада продлила военное положение еще на 30 суток – до 25 мая
21.04.2022, 16:31
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Верховная Рада проголосовала за продление военного положения еще на 30 суток. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
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Изначально президент своим указом ввел в Украине военное положение с 05:30 24 февраля 2022 сроком на 30 суток. Затем Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля.
Сегодняшнее решение Рады продлевает военное положение до 25 мая. "За" проголосовали 300 нардепов, против – 0, воздержались – 0, не голосовали – 86.
- В связи с введением военного положения временно ограничен выезд из Украины мужчин 18-60 лет.
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