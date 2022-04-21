UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада продлила военное положение еще на 30 суток – до 25 мая

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 16:31
Рада продлила военное положение еще на 30 суток – до 25 мая - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения еще на 30 суток. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное 

Изначально президент своим указом ввел в Украине военное положение с 05:30 24 февраля 2022 сроком на 30 суток. Затем Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля.

Сегодняшнее решение Рады продлевает военное положение до 25 мая. "За" проголосовали 300 нардепов, против – 0, воздержались – 0, не голосовали – 86.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада война военное положение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 