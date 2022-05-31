Рада проголосовала за санкции против Кирилла и других церковников РПЦ. Дело за СНБО
Верховная Рада проголосовала 292 голосами за персональные санкции против патриарха Московского Кирилла (Владимира Гундяева) и других топ-церковников Русской православной церкви. Об этом сообщил, показав список священнослужителей, нардеп Ярослав Железняк.
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– 16-й патриарх Московский и всея Руси Кирилл;
– руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Илларион;
– заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов;
– митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон;
– архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский РПЦ Питирим;
– протоиерей РПЦ, писатель, проповедник и педагог Владимиров Артемий Владимирович;
– митрофорный протоиерей РПЦ, проповедник, телеведущий Ткачев Андрей Юрьевич;
– русский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ Осипов Алексей Ильич.
Спецпроект: Грешный трон Кирилла
Теперь решение Рады о применения персональных санкций против церковных деятелей РПЦ, "системно и активно поддерживающих войну против Украины", должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны.
Срок действия санкций – 10 лет.
- 4 мая ЕС включил Кирилла в проект санкционного списка.
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