Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции

Герман Галущенко (Фото: Министерство энергетики)

На заседании 19 ноября Верховная Рада уволила Германа Галущенко с должности министра юстиции на фоне коррупционного скандала в энергетики. Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания парламента.

Решение об отставке Галущенко поддержали 323 парламентария. Ни один депутат не голосовал против.

Галущенко занимал должность министра юстиции с июля 2025 года. До этого с 2021 года он работал министром энергетики.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Ранее в этот день Рада проголосовала за вызов в парламент премьер-министра Юлии Свириденко, Галущенко и отстраненной министра энергетики Светланы Гринчук.

Однако вместо Свириденко в парламент пришел вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Новость дополняется...