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Ракетный обстрел Днепра: от аэропорта "не осталось живого места" – глава ОГА

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 16:28
Ракетный обстрел Днепра: от аэропорта
Валентин Резниченко (Фото - Facebook Резниченко)

Оккупанты снова обстреляли ракетами Днепр, поврежден инфраструктурный объект и аэропорт. Об этом сообщил в Telegram глава ОГА/ОВА Валентин Резниченко.

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Резниченко сообщил, что на объектах работают спасатели и что число пострадавших пока неизвестно.

"В Звонецком попали в инфраструктурный объект... И повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом ", – написал он.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в Facebook, что пострадали пятеро сотрудников ГСЧС. Кроме того, в Новопавловке один гражданский погиб из-за того, что взял в руки кассетный боеприпас.

Сергей Бережной
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ракетный обстрел аэропорт Днепр
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